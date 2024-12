Atalanta Milan, il commento di De Ketelaere: «Sul gol non è mai fallo! Nessuna rivincita sui rossoneri»

Atalanta Milan, il commento di De Ketelaere rilasciato in mixed zone a Telelombardia: «Sul gol non è mai fallo! Nessuna rivincita sui rossoneri»

Le dichiarazioni di Charles de Ketelaere dopo Atalanta Milan rilasciate in mixed zone a Telelombardia:

PAROLE – «È bello essere primi in classifica dopo tutte queste partite. La vittoria contro il Milan dà tanta fiducia alla squadra. Dobbiamo continuare così».

GOL – «Ho sentito prima però secondo me non è mai fallo, io salto più in alto. Le mani sono un po’ lì ma non spingo e non è perché Theo è che io non posso cercare la palla. Ho saltato più in alto ma non ho spinto per niente».

MILAN – «No, io non ho sensazioni di rivincita ma è bello segnare contro il Milan perché è una grande squadra. Ho molto rispetto per loro, ma non ho quelle emozioni perché vivo il presente, voglio continuare a imparare e ho imparato tanto nella vita e nel calcio».