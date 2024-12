Atalanta Milan, bocciatura anche per Rafa Leao: meno preciso e meno vivo del solito

Atalanta Milan, Rafa Leao tra i peggiori dei rossoneri secondo le pagelle della Gazzetta! Prestazione insufficiente per il portoghese

Le pagelle della Gazzetta dello Sport oggi in edicola indicano Rafael Leao come uno dei peggiori in campo del Milan nella sfida persa ieri sera in trasferta contro l’Atalanta. Ecco il giudizio de La Rosea sulla prestazione dell’attaccante portoghese, accesosi solo in occasione del gol di Morata valso l’1-1:

PAROLE – «L’accelerazione e l’assist nell’azione dell’1- 1 sono soltanto due lampi. Discreto primo tempo, sparisce nella ripresa e non punge più».