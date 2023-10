Ex Milan – De Ketelaere recuperato e schierato titolare in Atalanta Juventus. I dettagli

De Ketelaere recuperato e schierato titolare in Atalanta Juventus. I dettagli e le formazioni ufficiali del match

Alle ore 18, Atalanta e Juventus scenderanno in campo per la settimana giornata di Serie A e l’ex Milan Charles De Ketelaere ha recuperato in tempo. Ecco le formazioni ufficiali del match:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Toloi; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri