Atalanta, i tifosi con Gasperini: improbabile il suo addio. Solo divergenze irrimediabili porterebbero al divorzio

Secondo La Gazzetta dello Sport in casa Atalanta saranno intrattenute le opportune riflessioni, ma è improbabile che si arrivi al divorzio da Gian Piero Gasperini, acclamato anche ieri sera dalla curva.

Dovrebbero emergere divergenze irrimediabili nell’annunciato confronto dei prossimi giorni per separarsi. Sarà il mercato a dire se questo gruppo venga considerato a fine ciclo: il campionato ha già detto che di questo magnifico ciclo è stata la stagione peggiore in termini numerici (59 punti contro i 60 del 2017-2018) e soprattutto la più deludente per le aspettative.