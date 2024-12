Atalanta Empoli 3-2: De Ketelaere fa due gol, la Dea vince in rimonta ed è sempre più capolista

Atalanta Empoli 3-2: De Keteleaere fa due gol, la Dea è sempre più capolista. Il resoconto della partita vinta da Gasperini

L’Atalanta vince in rimonta contro l’Empoli per 3-2 e si mantiene in vetta alla classifica di Serie A rispondendo alla vittoria del Napoli secondo.

Decisivo è stato l’ex Milan De Keteleaere, autore di due gol, tra cui quello decisivo all’86′. Per la Dea di Gasperini ha segnato anche Lookman. L’Empoli era passato in vantaggio al 13′ con Colombo, mentre al 57′ Esposito su rigore aveva firmato il momentaneo 2-2.