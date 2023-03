Vranckx Milan: la strategia di Massara per il riscatto e le possibilità di essere riscatto dal club rossonero

Come riportato da Calciomercato.com, la strategia di Massara per trattenere Vranckx al Milan è quella di attendere fino al termine della stagione per poi provare a rinegoziare la cifra pattuita con il Wolfsburg (12 mln).

Dunque, Aster ha ancora delle possibilità di essere riscattato dal club rossonero.