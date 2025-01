Assemblea Soci Milan, fissata la data: si accoglierà un nuovo membro del Cda. Le ultime

Assemblea Soci Milan, fissata la data: si accoglierà un nuovo membro del Cda. Ecco le ultime notizie sul mondo rossonero

Come riporta Calcio&Finanza, il Consiglio di Amministrazione del Milan si prepara ad accogliere un nuovo membro. L’Assemblea ordinaria dei soci è stata convocata, in prima istanza, per il prossimo 23 gennaio alle ore 17.30, mentre la seconda è stata fissata per il giorno successivo alla stessa ora.

«L’Assemblea si svolgerà, come consentito dallo statuto societario, esclusivamente in modalità videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma Zoom. Possono intervenire all’Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, nonché i soggetti ai quali, per legge o in forza di statuto, è riservato il diritto di intervento», si legge nell’avviso.

Attualmente, il CdA del Milan è così composto: