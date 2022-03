Assemblea ECA a Vienna: FFP e Champions i temi al centro del dibattito

Assemblea ECA, in quel di Vienna i club si riuniscono per discutere del FFP e della nuova Champions League: le ultimissime

In queste ore, in quel di Vienna, è in corso l’assemblea dell’ECA, capitanata da Al-Khelaifi e alla quale è presente anche Ceferin. Sul tavolo degli argomenti la sostenibilità finaziaria del sistema UEFA, con la possibilità di un rinnovamento del Fair Play Finanziario nei prossimi mesi.

Possibile anche un rinnovamento del format della Champions League, con due squadre in più che potrebbero partecipare alla competizione in base al loro ranking, coefficiente calcolato sulla base delle prestazioni continentali offerte nelle ultime cinque stagioni.