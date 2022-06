Asensio Milan, Maldini chiama Ancelotti: blitz a Maiorca per il colpaccio? I rossoneri ci provano

Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe stato un contatto telefonico tra Carlo Ancelotti e Paolo Maldini, col secondo che avrebbe chiesto informazioni su Marco Asensio. Si ipotizza addirittura un blitz del dirigente a Maiorca per provare a convincere il giocatore del progetto rossonero. Il via libera del tecnico dei Blancos è arrivato.

Asensio ha il contratto in scadenza nel 2023 e non vuole perderlo a zero. La richiesta è di 30-35 milioni: Arsenal, United e Juventus sono in fila. Maldini vuole provare a convincerlo a scegliere il Milan.