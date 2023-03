Milan Napoli in Champions League, il commento di Argurio

Christian Argurio, attuale direttore tecnico del NK Istria, ha commentato il sorteggio di Champions League tra Milan e Napoli

Intervenuto alla puntata odierna del programma Twitch su TuttoMercatoWeb.com, Christian Argurio ha commentato così il sorteggio di Champions League tra Milan e Napoli:

«Credo sia andata particolarmente bene, soprattutto in Champions. Milan-Napoli ci consentirà di avere una squadra italiana in semifinale, speriamo di averne addirittura due che si affrontano. Personalmente avrei evitato Bayern Monaco, Manchester City, diciamo l’altra parte del tabellone. Non è bello affrontarsi fra italiane ai quarti, ma sarà comunque suggestivo vedere questo Milan-Napoli così come Inter-Benfica. Il campionato ha una storia a sé, quello che succede in Serie A non c’entra niente con quella che sarà la sfida di Champions fra rossoneri e azzurri. Mister Spalletti saprà azzerare tutto e affrontare il Milan come se fosse una big straniera, è giusto che sia così».