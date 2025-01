Condividi via email

Arbitro Milan Parma: designato il fischietto della partita. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera allenata da Conceicao

Il Milan, questa sera, affronterà in Girona allo stadio San Siro per la settima giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri, con due vittorie, consoliderebbero l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Domenica alle 12:30, invece, giocherà in campionato sempre in casa contro il Parma. Per dirigere questa delicatissima sfida è stato scelto Rosario Abisso della sezione di Palermo.