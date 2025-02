Arbitro Milan Lazio: designato il fischietto del match

Condividi via email

Arbitro Milan Lazio: è stato designato il direttore di gara per la sfida in programma domenica 2 marzo a San Siro. Tocca a Manganiello

La Lega Serie A ha diramato le designazioni arbitrali della 27esima giornata. Milan–Lazio, gara in programma domenica 2 marzo alle 20.45 a San Siro, è stata affidata all’arbitro Manganiello in quello che sarà un vero e proprio spareggio per la zona Champions League.

MILAN – LAZIO h. 20.45

MANGANIELLO

PASSERI – COSTANZO

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO