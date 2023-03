Antonini esalta Abate: «Grande lavoro con la Primavera»

Luca Antonini, ex calciatore del Milan, ha elogiato il lavoro di Ignazio Abate alla guida della Primavera: le sue parole

Ospite sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Luca Antonini ha elogiato il lavoro di Ignazio Abate alla guida della Primavera del Milan:

«Bisogna fargli i complimenti per quello che sta facendo fatto in Youth League con la Primavera. Sono felice per lui. Nelle giovanili, incontrare squadre straniere, è sempre complicato. Ignazio ha dato la sua impronta a questa squadra, sta facendo bene e ha meritato di andare in semifinale. Gli auguro di chiudere la stagione con un trofeo. E’ un allenatore molto attento, è un grande lavoratore, studia gli avversari e come migliorare la sua squadra. Il suo Milan è una squadra più giovane rispetto alle squadre italiane. Sta crescendo giocatori forti».