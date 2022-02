Ante Rebic, la carta scudetto del Milan di Pioli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ante Rebic è tornato finalmente a disposizione: l’esterno croato può essere l’uomo in più nella corsa scudetto dei rossoneri

Ante Rebic vuole lasciare un segno nella stagione del Milan. Dopo un’annata tormentato da tanti problemi tra Covid ed infortuni, l’esterno croato è finalmente tornato a disposizione di Stefano Pioli. Il suo ritorno in pianta stabile può essere l’arma decisiva per la corsa scudetto.

Non ingannino le apparizioni poco brillanti al rientro in campo, frutto di una condizione fisica e tecnica da ritrovare: Ante resta unico per caratteristiche nella rosa rossonera e la sua “follia calcistica” è manna dal cielo per tutto il gruppo rossonero. Tredici partite per coronare un sogno: Rebic è pronto a scendere in battaglia.