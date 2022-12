Anniversario About Vintage Milan: disponibile la collezione speciale

About Vitage celebra il 123esimo anniversario di collaborazione con il Milan con una speciale collezione di orologi ad edizione limitata:

This is a now-or-never opportunity! We are celebrating #ACMilan’s 123rd anniversary together with @vintage_about through a special set of limited-edition timepieces: THE 1899 ROSSONERO AUTOMATIC ⌚️🔴⚫️

GLOBAL RELEASE: 15 December at 12 CET 🤩#SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) December 9, 2022