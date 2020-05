Anche l’Inter su Jovic: intanto lui si infortuna in casa

Luka Jovic è finito nel mirino anche dell’Inter. L’attaccante può lasciare il Real Madrid in prestito, intanto però si è infortunato a casa

Non solo Milan e Napoli su Luka Jovic, l’attaccante è attualmente fermo ai box dopo un infortunio domestico avvenuto mentre si allenava a casa in Serbia, ma nonostante questo è diventato un elemento pregiato in vista del prossimo calciomercato anche per l’Inter.

UN AFFARE ALLA MORATA – Il Real Madrid sembra aver ormai rinunciato ai 50-60 milioni richiesti per il suo cartellino, dopo l’ingente spesa effettuata nella passata stagione, e avrebbe clamorosamente aperto ad un prestito con “diritto di recompra” sulla stessa scia di quanto fatto con Morata alla Juventus.