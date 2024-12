Ancelotti, che sfogo in conferenza: «Forse sono stanchi di me, capisco le critiche ma…». Le ultimissime sul mondo rossonero

Carlo Ancelotti, ex Milan e attuale tecnico del Real Madrid, si è lasciato andare ad uno sfogo in conferenza stampa.

«Devo accettarlo, la squadra non sta esprimendo il meglio di sé e, come sempre nel calcio, l’allenatore è il principale responsabile. Detto questo, mi sembra che stiano arrivando troppe critiche. Forse sono stanchi di me. Io non sono stanco. Capisco le critiche, sono accettabili. A volte sono carburante, mi danno energia»