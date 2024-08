Amrabat Milan, TUTTO FATTO per il centrocampista: ecco dove andrà a GIOCARE

Sofyan Amrabat lascia la Fiorentina. L’ex obiettivo del Milan ormai è a un passo dall’addio

Sofyan Amrabat, ex obiettivo del Milan, è pronto a iniziare una nuova avventura in Turchia. Come scrive Nicolò Schira, il centrocampista marocchino lascia la Fiorentina per unirsi al Fenerbahce in un’operazione che prevede un prestito con obbligo di riscatto per un pacchetto totale di circa 15 milioni di euro.

Il giocatore, che ha già dato il suo consenso al trasferimento, firmerà un contratto fino al 2028 con il club turco.