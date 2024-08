Amrabat Milan, mossa a SORPRESA di Palladino in Parma Fiorentina: delineato il FUTURO del centrocampista? Cosa succede

Parma e Fiorentina sono pronte a dare il via al loro campionato. Quest’oggi, allo stadio Tardini, le due squadre si affronteranno per il match valevole i primi tre punti in classifica e nei Viola partirà dal primo minuto Amrabat.

Sembra ormai pace fatta tra il centrocampista, seguito dal mercato Milan, e la Fiorentina: Palladino ha svolto un ruolo fondamentale e molto probabilmente il marocchino rimarrà in Viola.