Amrabat Milan, il centrocampista esce allo scoperto: ha fatto questa SCELTA per il futuro. Tutti i dettagli

Tra i centrocampisti accostati al calciomercato Milan in queste ultime settimane c’è anche Sofyan Amrabat, centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito al Manchester United in quest’ultima stagione.

Il marocchino ha fatto rientro a Firenze ma la sua volontà sarebbe quella di fare ritorno in Premier League. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento dai Red Devils non sono arrivati segnali di voler provare a farlo tornare in Inghilterra.