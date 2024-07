Amichevoli Milan, svelato il PROGRAMMA estivo in vista del 2024/25: due test già comunicati! L’annuncio UFFICIALE del club

Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato le prime due amichevoli estive che disputerà in preparazione alla prossima stagione. Il primo match si disputerà in Austria, prima di volare negli Stati Uniti d’America per la tournée e il Soccer Champions Tour. Di seguito i dettagli.

LA NOTA – Per i rossoneri di Fonseca, invece, prevista un’amichevole in Austria contro il Rapid Vienna prima del volo per gli Stati Uniti e la partecipazione al Soccer Champions Tour con tre amichevoli di cui una in questo mese di luglio.