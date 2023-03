Ambrosini: «Sui sorteggi Champions possiamo dire una cosa»

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, ha commentato i sorteggi dei quarti di Champions League: le sue dichiarazioni

Ospite a Prime Video, Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, ha commentato così i sorteggi dei quarti di finale di Champions League:

«Ci saranno 3 partite nel giro di 10 giorni, c’è anche Napoli-Milan il 2 aprile. Possiamo dire che avremo un’italiana al 100% in semifinale… Potrebbe esserci un derby in semifinale. Se l’Inter passa di sicuro c’è un derby italiano. Diciamo che un’italiana può andare in finale. Pronostici? Per favore no».