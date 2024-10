Ambrosini certo: «Esclusione di Leao è stata una scelta tecnica! Ora va trovata una chiave per...»

Le parole rilasciate a Radio Serie A da Massimo Ambrosini dopo la sconfitta del Milan e l’ennesima esclusione di Rafael Leao contro il Napoli

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, ha parlato a Radio Serie A dopo la sconfitta dei rossoneri contro il Napoli e l’esclusione di Leao. Di seguito le sue parole.

AMBROSINI – «Far giocare ieri Leao voleva dire mettere Okafor a fare il trequartista. Se la prima panchina era stata un segnale, quella di ieri è stata una scelta tecnica. Però a lungo termine non si può pensare di fare a meno di Leao. Sicuramente anche lui deve aiutarsi. Va trovata la chiave per non dare al ragazzo un alibi ulteriore: quando succede che il giocatore più forte della squadra sta fuori è un segnale, ora ci sono il Monza e il Real Madrid e una chiave per reinserirlo va trovata»