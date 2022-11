Amazon Prime Gaming, ecco i nuovi giochi in arrivo sulla piattaforma

Per chi non lo sapesse, infatti, Amazon ha scelto di ampliare la propria gamma di servizi realizzando un portale completamente dedicato al settore videoludico, seguendo la scia di fervente popolarità che ha investito le piattaforme di giochi online e i casinò non AAMS negli ultimi mesi.

Nelle ultime ore sono stati ufficialmente annunciati i titoli dei nuovi videogame che entreranno a far parte del catalogo Prime nel mese di novembre, i quali saranno fruibili gratuitamente per tutti gli abbonati ai servizi di Amazon. Vediamo, dunque, quali sono le new entry in questione!

I nuovi titoli in arrivo per novembre

Anche per quel che riguarda il settore videoludico, il colosso multinazionale guidato da Jeff Bezos non scherza. Già nel mese di ottobre, infatti, Amazon ha lasciato a bocca aperta i propri abbonati rilasciando 7 titoli di altissima qualità, tra cui “La terra di mezzo”, appartenente alla saga de “Il signore degli anelli” e Fallout 76.

A partire dal 1 novembre coloro che fruiscono dei servizi Prime potranno scaricare gratuitamente altri 7 titoli, tra cui il nuovo capitolo della saga Bethesda “Fallout New Vegas Ultimate Edition”. Saranno disponibili in catalogo anche “Word Rally Championship 9”, “Last Day of June”, “Etherborn”, “Whispering Willows”, “Facility 47” e, infine, l’imperdibile “Indiana Jones e l’ultima crociata”.

Cos’altro offre Prime Gaming?

Oltre alla possibilità di scaricare gratuitamente un catalogo ricco di giochi esclusivi e di elevatissima qualità, grazie ad una partnership stretta con Twitch, Amazon Prime Gaming consente ai propri abbonati l’iscrizione gratuita ad un canale ogni mese sulla celebre piattaforma di broadcasting.

Perdipiù è possibile salvare le trasmissioni registrate su Twitch e rivederle entro un periodo di 60 giorni, ben 46 giorni in più rispetto ai tempi di archiviazione standard. Oltre a ciò, agli abbonati viene assegnato un distintivo Prime esclusivo, che li renderà facilmente riconoscibili all’interno delle chat su Twitch e a questi viene data la possibilità di utilizzare pacchetti di emoticon e gif riservate agli iscritti Amazon.

Amazon sfida i casinò online?

Sarebbe stato difficile credere che un colosso come Amazon non avesse esteso la propria ombra di influenza anche sul settore videoludico, il quale negli ultimi anni sta godendo sempre più di una crescente popolarità nel nostro paese. Si è visto, infatti, negli ultimi 2 anni un massiccio incremento dell’utilizzo di piattaforme di gambling e casinò online da parte degli utenti italiani, e anche se i servizi offerti da Amazon Prime Gaming si distaccano leggermente da quelli offerti dai portali di iGaming, dobbiamo ammettere che la mossa di Bezos è stata assolutamente azzeccata.