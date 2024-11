Alluvione Valencia, al via la raccolta fondi dei Milan Club spagnoli: tutti i dettagli

Alluvione Valencia, i Milan Club spagnoli si mobilitano: tutti i dettagli per la raccolta fondi dopo la tragedia. Le ultime

I Milan Club fondati in Spagna si mobilitano per aiutare la Comunità Valenciana, che sta vivendo ore drammatiche a causa dell’alluvione che ha colpito la città nelle giornate passate. Questo il comunicato per la raccolta fondi:

“Milan Clubs uniti per la Comunità Valenciana.

Sosteniamo gli Alluvionati della Comunità Valenciana

Sosteniamo la Croce Rossa di Valencia

Le recenti alluvioni hanno colpito duramente la Comunità Valenciana, lasciando centinaia di famiglie senza una casa e in condizioni critiche. Da una sinergia nata dai quattro Milan Clubs presenti su territorio spagnolo, ovvero Milan Club Spagna, Milan Club Canarias “Fabrizio Pedretti”, Milan Club Madrid “Filippo Galli” e Milan Club Barcelona, oggi, la nostra grande famiglia rossonera si unisce e decide di dare il suo sostegno a chi sta affrontando questa immane tragedia. Non importa che tu sia ultras, tifoso fedele o occasionale… se sei un essere umano non puoi non sentirti “toccato” da una tragedia di queste proporzioni!

Come Puoi Aiutarci?

Insieme, possiamo fare la differenza. Abbiamo avviato una raccolta fondi per portare aiuto diretto e immediato a chi ne ha più bisogno, collaborando con organizzazioni locali per garantire che ogni donazione arrivi esattamente dove è necessaria.

Dona attraverso i seguenti canali:

PayPal: Milanclubspagna@gmail.com

Revolut: https://revolut.me/milanclubspagna

Trasferencia bancaria/bonifico:

IBAN: ES16 2100 1454 7802 0029 6085

Destinatario: Enzo Ramírez

Causale: Milan Clubs uniti per la Comunità Valenciana

IBAN: ES38 1563 2626 3332 6891 2014

Destinatario: Gabriele Gambardella

Causale: Milan Clubs uniti per la Comunità Valenciana

Tutti gli importi donati verranno trasferiti alla Croce Rossa di Valencia.

Perché Donare?

Ogni contributo – piccolo o grande – aiuta a ricostruire vite, case e speranze. Con il nostro sostegno, possiamo dare una mano concreta a chi ha perso tutto.

Uniti per una giusta Causa!

Siamo una famiglia, siamo una comunità, e oggi, questa famiglia rossonera vuole sostenere chi è in difficoltà.

Insieme per la Comunità Valenciana. Aiutaci anche tu.

Milan Club Spagna

Milan Club Canarias “Fabrizio Pedretti”

Milan Club Madrid “Filippo Galli”

Milan Club Barcelona

Sempre Forza Milan!

Sempre Forza Comunità Valenciana!”.