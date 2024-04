Allenatore Milan: questi tre nomi vanno tolti dalla lista dei possibili successori di Pioli. ULTIME

Allenatore Milan: questi tre nomi vanno tolti dalla lista dei possibili successori di Pioli. Le ULTIME sulla panchina

Il Milan continua senza sosta la propria caccia al nuovo allenatore che, a partire dalla fine del campionato, prenderà in mano il gruppo ereditato da Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, tre profili vanno depennati dalla lista dei possibili successori.

Si tratta di Emery (che ha rinnovato il proprio contratto con l’Aston Villa), Lopetegui (non più così vicino al Diavolo) e Xavi (che per diversi motivi non convince pienamente il management).