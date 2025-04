Allenatore Milan, Allegri ma non solo: sono tre le alternative al livornese. I nomi sul taccuino

Condividi via email

Allenatore Milan, Max Allegri è in pole per la panchina ma resistono anche importanti alternative: dal sogno Conte alle idee De Zerbi e Italiano

Come riportato dal Corriere della Sera sono tre in casa Milan le alternative a Max Allegri per la panchina rossonera.

Con Tare alla guida del club salirebbero le quotazioni di Max Allegri, l’allenatore per cui ha sempre speso parole di grande stima. L’obiettivo di Max è sempre stato continuare a lavorare in Italia. Restano sullo sfondo il sogno Conte, De Zerbi e l’emergente Italiano.