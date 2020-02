Allenatore Milan, Allegri smentisce un futuro al Psg: ritorno in rossonero?

Allenatore Milan, per il futuro resta aperta la pista Massimiliano Allegri: l’ex Juve ha smentito l’interesse del Psg

Massimiliano Allegri in un’intervista rilasciata ai microfoni di RTL ha direttamente smentito alcun tipo di accordo trovato con il Paris Saint Germain in vista della prossima stagione: «Ti immagini alla guida del Psg? No, non sto ancora immaginando nulla».

Oltre al PSG per il tecnico italiano resta viva la pista Premier League o in Italia il Milan alla ricerca di un timoniere che possa ereditare la panchina del transitorio Stefano Pioli. Nonostante l’anno sabbatico, il nome di Massimiliano Allegri è ad oggi inseribile in quello dei top-manager mondiali e per convincerlo serve uno stipendio di almeno 8-10 milioni di euro netti a stagione, cifra al momento irraggiungibile per il Milan.