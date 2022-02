Allenamento Sampdoria: Lanna presente a Bogliasco. I dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Sampdoria: il punto dall’allenamento di oggi in vista della partita di campionato contro il Milan. Le ultime

COMUNICATO UFFICIALE – «Il presidente Marco Lanna ha fatto visita a Marco Giampaolo e alla squadra questa mattina a Bogliasco, dove i blucerchiati stanno preparando il lunch match di domenica con il Milan (ore 12.30). Attivazione atletica, esercitazione tecnica, lavoro tattico finalizzato alla preparazione della gara con i rossoneri e partita a tema. Questo il menù dell’intensa seduta svolta sul campo 1 del “Mugnaini”. Replica. Oltre ai lungodegenti Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini, scarico in piscina per Kristoffer Askildsen, individuale programmato al fine di gestire al meglio la preparazione per Sebastian Giovinco e programma di recupero in piscina e in palestra per Maya Yoshida. Domani, venerdì, si replica con un nuovo allenamento all’ora di pranzo».