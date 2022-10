Allenamento Milan: scarico in palestra per i rossoneri dopo la Juve

Il Milan ha svolto una seduta di allenamento in palestra dopo la vittoria di ieri pomeriggio con la Juve. Il report completo

Squadra accolta da una fitta pioggia a Milanello questa mattina; il gruppo si è ritrovato per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di Champions League che vedrà i rossoneri impegnati a San Siro, martedì 11 ottobre alle ore 21.00 contro il Chelsea.

REPORT

L’allenamento si è svolto interamente in palestra dove gli undici partenti di ieri sera hanno fatto il consueto lavoro defaticante mentre gli altri componenti della rosa sono stati impegnati in una serie di esercizi sulla forza. eseguiti con l’ausilio degli attrezzi, seguiti da alcuni lavori atletici.

LUNEDÌ 10 OTTOBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino (primi 15 minuti aperti alla stampa) e alle ore 14.00 la conferenza stampa di Mister Pioli insieme a Fikayo Tomori.