Allenamento Milan, il report: continua la preparazione verso Verona.

Il Milan ha già iniziato nella giornata di ieri a preparare la trasferta contro l’Hellas Verona. Di seguito il report odierno.

REPORT

Rossoneri subito in campo per iniziare con l’attivazione muscolare e alcuni torelli a tema. Terminato il riscaldamento, l’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate su sequenze di passaggi e finalizzazioni, a seguire lavoro sul possesso che ha preceduto una serie di sfide (1v1 e 2v2) prima della consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.