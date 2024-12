Allenamento Milan, il report: allunghi e possesso palla a Milanello. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il report dell’allenamento del Milan, reduce dalla vittoria contro l’Hellas Verona.

REPORT

Squadra subito in campo per iniziare l’attivazione muscolare tra i pali e gli ostacoli bassi, a seguire alcuni torelli a tema per terminare la fase dedicata al riscaldamento. La sessione è proseguita con il gruppo impegnato in alcuni allunghi prima di una serie di esercitazioni tecniche sul possesso palla. Per concludere, spazio alla consueta partitella su campo ridotto.