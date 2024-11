Allenamento Milan: a ranghi ridotti a Milanello. Il report completo

Allenamento Milan, a Milanello la squadra si è ritrovata a ranghi ridotti prima dei giorni di riposo concessi da Fonseca

Rossoneri di nuovo al lavoro a Milanello a ranghi ridotti per via dei tanti calciatori convocati nelle rispettive Nazionali.

REPORT

La squadra si è ritrovata in mattinata per colazione per poi iniziare la seduta con un primo esercizio di attivazione muscolare con l’utilizzo del pallone. Il gruppo, formato anche dai ragazzi del Milan Futuro, ha poi continuato l’allenamento con una partita a tutto campo da due tempi di 35 minuti ciascuno.