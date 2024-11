Allenamento Milan: Fonseca lavora su passaggi e possesso palla verso la Juve. Il report della ripresa di oggi a Milanello

Il Milan ha ripreso oggi ad allenarsi in vista del big match di sabato contro la Juve a San Siro. Ecco il report del lavoro svolto oggi a Milanello.

IL REPORT – Rossoneri in campo nel pomeriggio per iniziare con l’attivazione muscolare, seguita da alcuni esercizi eseguiti con il pallone per terminare la fase di riscaldamento. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche, focalizzate sul passaggio e sul possesso palla. Prima di rientrare negli spogliatoi, il gruppo ha disputato una partitella su campo ridotto.