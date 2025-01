Condividi via email

Allenamento Milan, il report della giornata odierna: rifinitura in vista della Dinamo Zagabria. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il report dell’allenamento odierno del Milan ad un giorno dalla sfida contro la Dinamo Zagabria.

IL REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo dove la squadra ha terminato il riscaldamento attraverso alcuni torelli. La sessione è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecnico-tattiche, prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso l’allenamento.