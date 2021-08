Il Milan continua la preparazione in vista del Cagliari: il report odierno

Il Milan continua la preparazione in vista della gara di domenica col Cagliari: ecco il report completo dell’allenamento odierno

Sessione di allenamento pomeridiana quest’oggi per i rossoneri, che si sono ritrovati a Milanello alle 16.00 in vista della prossima giornata di campionato – la prima a San Siro – ovvero Milan-Cagliari di domenica 29 agosto alle 20.45.

IL REPORT

Inizio in palestra come di consueto per l’attivazione muscolare, seguita da alcuni esercizi sulla forza con l’ausilio degli attrezzi. Al termine, la squadra è stata divisa in due gruppi: il primo, composto dai giocatori non impegnati a Genova, ha disputato una partitella di allenamento con la formazione Primavera; il secondo ha svolto lavoro atletico attraverso una serie di allunghi sul lato lungo del campo e delle esercitazioni tecniche.