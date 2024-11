Allenamento Milan, tattica verso il Cagliari. Il report completo

Allenamento Milan: i rossoneri proseguono la preparazione in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Cagliari

Dopo il rientro da Madrid, la squadra rossonera ha ripreso il lavoro a Milanello nella mattinata di giovedì, con il primo allenamento in preparazione del prossimo turno di campionato contro il Cagliari, in programma sabato alle 18.00 all’Unipol Domus.

REPORT

Gruppo subito in campo per iniziare con l’attivazione muscolare, poi alcuni torelli a tema per terminare il riscaldamento. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche, seguite da un lavoro sul possesso più alcune esercitazioni attacco/difesa; partitella a tema prima di rientrare negli spogliatoi.

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Fonseca alle ore 14.30.