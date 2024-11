MN24 – Allenamento Milan, Fonseca li recupera! Loro due in gruppo, le ultime da Milanello

Allenamento Milan, Fonseca recupera sia Tammy Abraham e Luka Jovic: il serbo non sarà comunque a disposizione in Champions League

Come appreso dalla nostra redazione, è cominciato a Milanello l’allenamento di rifinitura del Milan in vista della sfida di domani sera al Bernabeu in Champions League contro il Real Madrid.

In gruppo regolarmente sia Tammy Abraham che Luka Jovic, entrambi completamente recuperati. Il serbo non sarà però comunque a disposizione domani sera in quanto non è stato inserito in lista UEFA. Lavoro personalizzato in palestra per Matteo Gabbia. Aggregati all’allenamento i giovani Hodzic e Minotti.