Allenamento Milan, DEFINITO il programma della prima settimana di lavoro dei rossoneri: TUTTI i dettagli degli ordini di mister Fonseca. Le ULTIME

Il Milan ha iniziato a preparare la prossima stagione sotto gli ordini di mister Fonseca e, dopo i primi due giorni di allenamento, è stato definito il programma della prima settimana di lavoro dei rossoneri.

Come riportato dal report ufficiale pubblicato dal sito dei rossoneri, la formazione rossonera farà una tripla doppia seduta nei prossimi giorni: si partirà nella giornata di domani, mercoledì 10 luglio, per continuare venerdì e concludere lunedì 15 luglio. Sei giorni in cui inizierà veramente a prendere forma il Milan di Fonseca.