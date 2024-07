Allenamento Milan: tattica e intensità per i rossoneri, il REPORT della seduta a Milanello

Prosegue la preparazione del Milan a Milanello. Oggi tattica e intensità per i rossoneri, il report dell’allenamento

Un solo allenamento in programma oggi, con la squadra che si è ritrovata a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi.

REPORT

Gruppo subito in campo per iniziare il lavoro con l’attivazione muscolare eseguita tramite una serie di esercizi tecnici con il pallone. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in alcune esercitazioni tattiche che hanno preceduto una partitella su campo ridotto giocata alla massima intensità possibile con la quale si è chiusa la sessione odierna.

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

Il programma di domani del Milan una doppia sessione di allenamento.