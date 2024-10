Allenamento Milan, il REPORT ODIERNO: lavoro di scarico e esercitazioni sul possesso palla

Rientrat0 in nottata da Leverkusen, il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello.

REPORT

Lavoro di scarico per gli undici partenti in Germania, in campo il resto della rosa per iniziare l’attivazione muscolare. L’allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcune esercitazioni sul possesso palla prima di una serie di sfide 1vs1 e 2vs2 e infine della consueta partitella su campo ridotto.

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino.