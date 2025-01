Allenamento Milan: doppia seduta alla vigilia della Juve, Conceicao fa un discorso alla squadra. Il report della rifinitura in Arabia

Il Milan ha svolto una doppia seduta di allenamento in Arabia alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juve. Ecco il report del lavoro della squadra di Conceicao.

ALLENAMENTO MILAN – Vigilia di rifinitura per il Milan di Mister Conceição, che domani sera – venerdì 3 gennaio – affronterà la Juventus nella Semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh. Dopo la seduta mattutina, i rossoneri hanno svolto un’altra sessione pomeridiana aperta alla stampa per i primi 15 minuti. Dopo un discorso dell’allenatore, il gruppo ha iniziato con l’attivazione muscolare eseguita con l’utilizzo dei cinesini a cui sono seguiti alcuni torelli a tema per terminare la fase di riscaldamento. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche e un lavoro tattico.