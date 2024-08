Allenamento Milan: dirigenza al FIANCO della squadra

Mattinata di lavoro a Milanello per il Milan alla vigilia del Trofeo Berlusconi, il report dell’allenamento rossonero. Sorpresa Cardinale

Milan in campo questa mattina per la sessione di allenamento; presenti a Milanello per seguire il lavoro del gruppo rossonero Zlatan Ibrahimović e Giorgio Furlani insieme alla sorpresa Gerry Cardinale.

Il proprietario è in città e oltre ad aver assistito alla seduta della squadra pranzato con Ibrahimovic, Fonseca e i giocatori vivrà un pomeriggio di riunioni a Casa Milan per l’ultima fase di mercato e pianificare la strategia annuale.