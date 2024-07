Manchester City Milan, il REPORT dell’allenamento della formazione inglese a Central Park. Le ULTIME in vista della sfida di sabato

Il Manchester City si è allenato a Central Park in vista dell’amichevole del Milan e il club inglese, attraverso un comunicato sul proprio sito, ha reso noto il report della seduta.

REPORT

La nostra ultima seduta si è svolta in uno dei luoghi più iconici di New York… Pep Guardiola ha portato la squadra ad allenarsi a Central Park in vista dell’amichevole pre-campionato con il Milan di sabato sera. I giocatori sono stati messi alla prova con esercitazioni di corsa ed esercizi con la palla, con i grattacieli di New York a fare da sfondo. Il City affronta i giganti italiani allo Yankee Stadium, con calcio d’inizio fissato per le 18:00 (EDT). Si tratta della seconda delle quattro amichevoli in cui la squadra sarà impegnata durante il tour negli Stati Uniti: gli uomini di Guardiola hanno già affrontato il Celtic a Chapel Hill, nel North Carolina. Dopo l’incontro con il Milan, seguiranno altri scontri con il Barcellona a Orlando, in Florida, e con il Chelsea a Columbus, in Ohio. Ma per il momento tutti gli occhi sono puntati su sabato, quando i giocatori si sono allenati a Central Park, il famoso spazio verde di New York situato nel cuore della città.