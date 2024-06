Allegri Milan, Zazzaroni a SORPRESA sull’ex Juve: «Vuole tornare ad allenare. Contatti con club di Serie A? Vi dico…». Le ultimissime

Il diretto del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato a TMW Radio per analizzare il futuro di Allegri, accostato anche al Milan.

PAROLE – «Magari torna. Contatto con la Lazio? Assolutamente no, non ci avrebbe pensato neanche un secondo. 5 anni fa magari sì, ma ora no. Ha altri pensieri. Vuol tornare ad allenare comunque, credo ci possa stare anche l’estero dopo aver fatto la cavolata di aver rifiutato il Real Madrid tempo fa, che non ho mai capito. Due anni a 8,5 mln e dove poteva vincere tutto, per poi vivere tre stagioni in quella maniera…».