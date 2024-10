Allegri Milan, disponibilità ribadita! I tifosi lo invocano, può arrivare in questo caso

Allegri Milan, ribadita la piena disponibilità a subentrare in panchina: può arrivare in caso di passo falso di Fonseca con l’Udinese

Come riferito da Daniele Longo, una sconfitta contro l’Udinese potrebbe far vacillare ulteriormente la posizione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan:

PAROLE – «Fonseca sa che un altro passo falso contro l’Udinese potrebbe far precipitare la situazione. Nonostante non siano stati contattati direttamente sia Allegri che Sarri hanno lanciato messaggi di piena disponibilità a subentrare. Sullo sfondo persiste la candidatura di Tudor». I tifosi votano per il livornese, alla guida del Milan già dal 2010 al 2014 con uno scudetto e una Supercoppa Italiana portati a casa.