Allegri Milan, QUESTO FATTORE lo allontana dalla panchina dei rossoneri: c’entra IBRAHIMOVIC. Le ultimissime

Paulo Fonseca non è mai stato così vicino dall’addio al Milan. L’inizio di stagione deludente, con appena una sola vittoria nelle prime cinque partite, ha portato Ibrahimovic e la dirigenza a pensare già a possibili sostituti.

Nella lista c’è anche Massimiliano Allegri, tecnico che in passato ha già allenato il Milan. Come riportato dal Corriere della Sera, però il mister ex Juventus e Ibrahimovic non sono in buonissimi rapporti. Ora non ci resta che attendere i possibili sviluppi.