Allegri analizza i sorteggi di Champions: le sue parole

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus ed ex Milan, ha commentato i sorteggi di Champions League: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, Max Allegri, ex tecnico del Milan, ha commentato i sorteggi di Champions League:

«Per quanto riguarda la Champions le palline sono così. Il destino ha voluto che le italiane abbiano il 75% per arrivare in finale e questo è un buon segnale per il calcio italiano».