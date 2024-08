Alice Campello torna sulla ROTTURA con Morata: «Ecco come stanno veramente le cose». Il RETROSCENA

Alice Campello, ex compagna dell’attaccante del Milan Alvaro Morata, ha spiegato il reale motivo della separazione tra i due

Le parole di Alice Campello, ex compagna dell’attaccante del Milan Alvaro Morata. Ha spiegato a Vamos a Ver il reale motivo della separazione tra i due:

LE PAROLE – «Siamo due giovani, siamo stati entrambi immaturi quando si tratta di gestire certe situazioni, ci sono molti bambini, momenti di instabilità nel passare da un paese all’altro. La mia depressione postpartum ha influito e anche la sua, che non ci ha permesso di gestire determinate situazioni tra di noi. Ci amiamo infinitamente, l’amore non finisce da un giorno all’altro, ci rispettiamo molto e non cambierà nulla, è ciò di cui entrambi avevamo bisogno adesso. Comunque, so che Álvaro ucciderebbe per me»