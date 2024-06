Algeria Guinea: in palio la qualificazione al Mondiale, la SCELTA su Bennacer

Tra poco l’Algeria scenderà in campo nel match di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Guinea. La scelta su Bennacer

Ancora pochi minuti poi ci sarà il calcio d’inizio. L’ Algeria scenderà in campo nel match di qualificazione al Monadiale 2026 contro la Guinea.

Il CT Vladimir Petkovic ha scelto il suo undici titolare in vista del match. Tra questi non figura il centrocampista del Milan Ismael Bennacer. Il giocatore lasciato inizialmente a riposo in panchina, probabilmente per recuperare dopo l’impegno in Australia contro la Roma.